Violenta lite a Fusignano: uomo arrestato per aggressione alla moglie e minaccia ai carabinieri

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Un episodio di violenza domestica si è trasformato in un pericoloso scontro con le forze dell'ordine a Fusignano, in provincia di Ravenna. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie e aver minacciato i carabinieri con un grosso coltello. L'intervento dei militari, avvenuto in un affittacamere del paese, è stato reso possibile grazie all'uso del Taser, che ha permesso di immobilizzare l'uomo senza ulteriori conseguenze.

La richiesta di aiuto e l'arrivo dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe colpito al volto la moglie durante una lite domestica. La segnalazione di un'aggressione in corso ha fatto scattare l'immediato intervento dei carabinieri della Stazione di Sant'Agata sul Santerno e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lugo. Al loro arrivo, il 42enne, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, si trovava in un forte stato di alterazione psicofisica.

La minaccia con il coltello e l'uso del Taser

La situazione è precipitata in pochi istanti. L'uomo, in preda all'ira, si è diretto in cucina, ha afferrato un grosso coltello con una lama di 30 centimetri e si è scagliato contro i militari. Di fronte al pericolo per l'incolumità degli operatori e delle altre persone presenti, uno dei carabinieri ha utilizzato la pistola a impulsi elettrici in dotazione, riuscendo a immobilizzarlo e a mettere in sicurezza l'area.

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Conseguenze giudiziarie e custodia cautelare

Il 42enne è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118, già intervenuto sul posto, e accompagnato all'ospedale di Lugo per gli accertamenti e le cure necessarie. Al termine dell'intervento è scattato l'arresto in flagranza per resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Per i presunti maltrattamenti in famiglia e le lesioni personali aggravate è stato inoltre denunciato in stato di libertà. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.