Violentava le due figlie minorenni, per dieci anni, arrestato a Soverato (Cz)

SOVERATO (CZ), 29 MARZO - Ha violentato per dieci anni le due figlie minorenni fino a quando il suo comportamento, grazie ad una segnalazione al 112, non é stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Soverato, che lo hanno arrestato.

Nei confronti dell'uomo, un netturbino di 51 anni, i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti, sui quali viene mantenuto uno stretto riserbo, sono accaduti in un centro del comprensorio soveratese.L'uomo, secondo quanto é emerso dalle indagini, avrebbe violentato le figlie in casa, senza che la moglie potesse fare nulla per evitarlo. L'arrestato é stato rinchiuso nel carcere di Catanzaro, sottoposto a particolari controlli e tutele.(Ansa)