Violenza domestica, arrestato e poi rilasciato l\'attaccante del Leicester Musa

LEICESTER, 06 APRILE – Spiacevole vicenda per l’attaccante del Leicester Ahmed Musa. Il 24enne nigeriano è stato arrestato nella notte fra martedì e mercoledì con l'accusa di violenza domestica.

Secondo quanto riportato dall'Independent, dopo aver ricevuto una segnalazione, la polizia si è presentata a casa del giocatore, che in quel momento era fuori. Al suo rientro ha trovato due agenti che lo hanno arrestato e portato in commissariato per interrogarlo.

Accusato di aver picchiato la moglie Jamila, è stato poi rilasciato senza alcuna denuncia a suo carico.

Il Leicester, venuto a conoscenza dell'indagine, ha fatto sapere di non aver preso alcun provvedimento nei confronti dell’attaccante in quanto il caso è stato già archiviato.

L’agente del calciatore al "Guardian" ha dichiarato: «E' normale per una coppia avere dei litigi di tanto in tanto, ma Musa non ha in nessun modo colpito la moglie né è stato attaccato da lei. E' stata una mera questione domestica che ora è stata risolta e ora hanno ripreso a parlare.Tutti sanno Musa è un bravo ragazzo. Non beve, non fuma, non va alle feste e non è mai stato nei guai con la polizia in tutta la vita. Non poteva far male a una mosca».

La mattina stessa dell'arresto Musa aveva pubblicato su Instagram un post molto affettuoso per augurare buon compleanno alla moglie.

[foto: tuttosport.com]

Antonella Sica