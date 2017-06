Violenza donne: picchia e stupra convivente, arrestato a Salina

MESSINA, 21 GIUGNO - Botte e violenze sessuali. Un inferno durato mesi.

I carabinieri di Salina, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato un trentenne di Milazzo, accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sequestro di persona.

Le indagini sono partite da una denuncia della vittima, presentata ad aprile, che ha ricostruito nove mesi di convivenza segnati da percosse, lesioni e fratture. In due occasioni la donna era stata costretta a subire rapporti sessuali ed a maggio era stata reclusa in casa per un'intera mattinata.

Le indagini sono state coordinate dal procuratore Emanuele Crescenti e dal sostituto Sarah Caiazzo.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.reggionelweb.it