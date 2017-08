Violenza sessuale su altra minore a Bari, due arresti

BARI, 4 AGOSTO - Avrebbero violentato una 16enne con disagio socio-ambientale per quasi un anno e mezzo,

costringendola a subire, anche contemporaneamente, atti sessuali in garage e in campagna e a vedere in loro compagnia film pornografici.

Per il reato di violenza sessuale aggravata i Carabinieri di Bari hanno arrestato un 69enne barese e un 45ennetriggianese, con concessione dei domiciliari.