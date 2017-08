Violenze sessuali su minori: ex insegnante arrestato

REGGIO CALABRIA, 25 AGOSTO - Un ex insegnante di scuola secondaria di primo grado, F.C., e' stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della Stazione di Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, con l'accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di due ragazzi di origine rumena i quali, all'epoca dei fatti contestati, non erano minori di quattordici anni.

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, ponendolo agli arresti domiciliari, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ed emessa dal giudice per le indagini preliminari. I fatti contestati risalgono al 2015, quando l'ex insegnante ha impartito a casa propria, in diverse e autonome circostanze, lezioni di doposcuola ai due minorenni.Nel corso di episodi distinti, secondo l'accusa, mediante violenza o minaccia e abusando delle condizioni di inferiorita' dei due scolari, li avrebbe indotti a subire atti sessuali di varia natura.