Roma, Raggi: "La politica migratoria è un tema governativo"

ROMA, 27 AGOSTO - La sindaca di Roma Virginia Raggi incalza sulla linea difensiva promossa da Luigi Di Maio: “Basta quote e numeri da tabelle, manca un censimento vero e manca una politica nazionale sul tema immigrazione e accoglienza”.

E prosegue: “Roma ha un carico di decine di migliaia di persone che non sono censite ufficialmente. Non si può far finta che queste persone non esistano perché non sono riportate in una tabella Excel. Un sindaco deve occuparsi dei suoi cittadini. Sull’accoglienza - sottolinea Raggi - gli amministratori hanno compiti precisi, ma la politica migratoria è tema governativo”.

Anche per le strade della capitale sabato echeggiava il dibattito politico sui migranti e i movimenti per la casa hanno coordinato migliaia di manifestanti in un lungo corteo. In un’intervista rilasciata dalla Raggi a La Stampa, la sindaca difende l’operato del Comune durante lo sgombero del palazzo occupato di via Curtatone: “Abbiamo fatto il nostro dovere e offerto assistenza a tutti coloro che ne hanno diritto, 107 persone.

A oggi, oltre 50 persone sono state prese in carico nel nostro circuito di accoglienza, mentre altri hanno rifiutato le soluzioni offerte. Non c’è neanche un aspetto su cui siamo stati inadempienti. Lo sgombero – prosegue la Raggi - è stato disposto alle 12 del giorno prima: subito abbiamo messo in azione la nostra sala Operativa Sociale. In piazza c’erano i nostri operatori che hanno assistito centinaia di persone”.

La sindaca difende anche l’operato dell’assessora alle Politiche sociali Laura Baldassarre, presa di mira a causa della sua assenza durante lo sgombero: “Sta facendo un ottimo lavoro”. Rispetto al mancato censimento del palazzo spiega:

“Nei mesi scorsi più volte i nostri operatori, lasciati soli dalla Regione Lazio, hanno tentato di entrare, ma sono stati respinti all’ingresso da una parte degli stessi occupanti”. Raggi dichiara infine di intrattenere “buoni rapporti” con il ministro dell’Interno Marco Minniti per ciò che concerne il tema immigrazione e accoglienza.

Luna Isabella

(foto da urbanpost.it)