Virginia Raggi, c\'è una terza polizza e una cassetta di sicurezza svuotata

ROMA, 16 FEBBRAIO - Spunta una terza polizza in favore di Virginia Raggi dal valore di 8.000 euro, da parte di Salvatore Romeo, e una cassetta di sicurezza svuotata subito dopo l'arresto di Raffaele Marra. Sono state definite “strane manovre” da parte della procura di Roma che, da giorni, sta indagando sulla sindaca.

La cassetta di sicurezza, intestata a Salvatore Romeo, è stata svuotata dopo tre giorni dall'arresto di Marra che, ovviamente, ha affermato di non saperne niente. Le chiavi, inoltre, sembrano essere custodite da una sua amica che, nei giorni scorsi, ha affermato di averla aperta per prendere dei beni di sua proprietà.

Anche la terza polizza attivata da Romeo, di 8.000 euro, è un punto che ancora, la procura, non riesce a spiegarsi.

Tutto questo avviene in un momento in cui l'inchiesta su Sergio Scarpellini e Raffaele Marra potrebbe terminare in un'aula di tribunale in tempi molto brevi. La via più probabile, infatti, è che la procura di Roma possa richiedere un giudizio immediato.

Chiara Fossati

immagine da www.ilmessaggero.it