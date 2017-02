Virginia Raggi sotto accusa anche per la nomina di Salvatore Romeo

ROMA, 8 FEBBRAIO - Virginia Raggi risulta indagata anche per la nomina di Capo della segreteria politica di Salvatore Romeo. È infatti accusata di abuso di ufficio in concorso per aver firmato la delibera che, ad agosto del 2016, portò Romeo ad avere uno stipendio triplicato.

Anche Salvatore Romeo è quindi indagato per abuso di ufficio insieme alla sindaca di Roma.

Sembra però, che gli stessi imputati, compresi i legali, non sappiano nulla di questa indagine. Come ha affermato l'avvocato della Raggi, Alessandro Marcori: “ Non ci è arrivata alcuna comunicazione. Se dovesse essere indagata affronteremo anche questa, sicuri che la sindaca abbia seguito la procedura corretta per la nomina, con i pareri necessari”.

Mentre Riccardo Luponio, il legale di Romeno, ha affermato che “Siamo sereni e fiduciosi, il dottor Romeo non ha nulla da nascondere. Studieremo le carte e poi decideremo se, come e quando rispondere".

Sono quindi due i procedimenti per abuso di ufficio nei confronti della sindaca Raggi. Nei giorni scorsi, infatti, è iniziata l'indagine riguardante la nomina di Renato Marra come vicecapo dei vigili urbani alla Direzione Turismo del Campidoglio.

Chiara Fossati

immagine da www.ilfattoquotidiano.it