Visita del Santo Padre Francesco a Bari, Ecco il programma ufficiale (diretta video)

Visita del santo Padre Francesco a Bari programma ufficiale (Diretta Video) Incontro con i capi delle chiese e delle comunità cristiane del medio oriente

BARI 7 LUGLIO - Papa Francesco ha raggiunto Bari con un elicottero dell'Aviazione Militare decollato dal Vaticano. Al suo arrivo, dopo l'atterraggio nel Piazzale Cristoforo Colombo, e' stato accolto dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal prefetto di Bari, Marilisa Magno, e dal sindaco Antonio Decaro. Dalle prime ore de giorno, i fedeli cattolici di Bari si sono concentrati nella zona della Rotonda sul Lungomare dove si svolgera' l'incontro di Francesco con la citta'. Il piano sicurezza vede in campo circa mille uomini di tutte le forze di polizia. Ma le misure di sicurezza sono impressionanti: droni, controlli di forze dell'ordine dal mare con sommozzatori e moto d'acqua e no fly zone sul centro



PRROGRAMMA UFFICIALE 7 LUGLIO 2018



Sabato, 7 luglio 2018

7.00 Decollo in elicottero dall'eliporto vaticano

8.15 Atterraggio a Piazzale Cristoforo Colombo a Bari

Il Santo Padre è accolto da:

- S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto;

- On. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia;

- Dottoressa Marilisa Magno, Prefetto di Bari;

- On. Antonio Decaro, Sindaco di Bari.

Trasferimento in auto alla Basilica Pontificia di San Nicola; nel frattempo i Patriarchi raggiungono la Basilica dalle loro Residenze8.30 Il Santo Padre davanti alla Basilica di San Nicola accoglie i Patriarchi e li saluta singolarmente; in Basilica, i Patriarchi attendono davanti al presbiterio.

Entrando per ultimo in Basilica, il Santo Padre saluta membri della Comunità dei Frati Domenicani

8.45 Il Santo Padre e i Patriarchi scendono nella cripta della Basilica per la venerazione delle reliquie di San Nicola - accensione della lampada uniflamma

9.15 Il Santo Padre e i Patriarchi escono dalla Basilica di San Nicola, e in pullman raggiungono la "Rotonda" sul Lungomare di Bari

9.30 Lungomare di Bari: Incontro di preghiera

10.30 Al termine dell'incontro di preghiera comune il Santo Padre e i Patriarchi, in pullman, ritornano alla Basilica di San Nicola

11.00 Basilica di San Nicola: Dialogo (a porte chiuse)

13.30 Trasferimento in pullman all'Arcivescovado per il pranzo

15.30 In Arcivescovado il Santo Padre si congeda dai Patriarchi

16.00 Prima di salire in elicottero, il Santo Padre si congeda dalle Autorità che Lo hanno accolto al mattino

17.15 Atterraggio all'eliporto vaticano