Visita ufficiale a Bruxelles, Tusk : "ho sentito parole promettenti"

BRUXELLES, 20 FEBBRAIO - "Gli Stati Uniti continuano a considerare la Russia responsabile della situazione in Ucraina". Lo afferma il vicepresidente degli Stati Uniti d'America Pence, dopo la prima visita ufficiale a Bruxelles.

"Dopo aver sentito opinioni sorprendenti", ribadisce durante la conferenza stampa, il presidente del Consiglio Europeo Donald Trusk, facendo riferimento ad alcuni mesi prima, aggiungendo inoltre di aver "sentito parole promettenti". "Sotto la direzione del presidente Trump", aggiunge Pence, gli Usa individueranno "nuovi spazi di terreno comune" nel rapporto con Mosca.

Nel corso dell'incontro il vicepresidente degli Usa ha inoltre espresso, a nome del proprio presidente, il grande "impegno alla partnership e alla cooperazione con l'Unione europea", poichè gli Stati Uniti d'America "condividono gli stessi valori e lo stesso scopo di difendere la libertà, la democrazia e lo stato di diritto".

A Bruxelles è avvenuto inoltre l'incontro con Mogherini, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri, occasione che ha permesso ad entrambe le cariche politiche di trovare un punto in comune riguardante l'importanza del "forte partneriato tra Ue e Usa". Mogherini avrebbe inoltre messo in risalto l'importanza di "preservare e attuare pienamente l'accordo con l'Iran".

Il vicepresidente di Trump nei prossimi giorni incontrerà Juncker, il primo ministro del Lussemburgo.

Alessia Terzo

Immagine da greenreport.it