Vitalizi, Lega: "A favore del provvedimento"

ROMA, 25 LUGLIO - Il deputato della Lega Nord, Cristian Invernizzi, ha reso pubblica la decisione del partito di vorare a favore del disegno di legge che prevede la cancellazione dei vitalizi per tutti i parlamentari.

Invernizzi ha dichiarato: “La Lega voterà a favore del provvedimento che prevede lo stop dei vitalizi ai parlamentari. Da sempre ci battiamo per abolire questo privilegio che altro non fa che allontanare la politica dalla realtà del Paese. Prova ne è che il nostro gruppo non ha presentato alcun emendamento al testo originario. Riteniamo giusto, infatti, che in un momento particolare come quello attuale si diano risposte concrete ai cittadini".

Non sono mancate le critiche al provvedimento. "È un provvedimento sciatto, privo persino del conto economico, pericoloso per gli italiani, perché anticiperebbe le mani in tasca a chi è già in pensione: se il principio si applica ai legislatori, perché non dovrebbe applicarsi anche a tutti gli altri? È un brutto spot fatto da chi, evidentemente, non deve pagare nessun pegno, perché riguarda gli ex parlamentari, mentre dal 2012, com'è noto, il sistema contributivo è in atto alla Camera", ha affermato il presidente del gruppo Misto alla Camera, Pino Pisicchio.

Immagine da: focusjunior.it

Caterina Apicella