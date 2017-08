Vitalizi, presidente Inps Boeri: "La Camera prende in giro gli italiani sui contributi"

ROMA, 2 AGOSTO- Considerazioni da parte del presidente Inps, Tito Boeri, a margine dell’audizione al Senato al Comitato per le questioni degli italiani all’estero.

"È un regalo all'anti-parlamentarismo" non rendere pubblici i dati sui contributi versati. Lo ha detto il presidente Inps Tito Boeri, a margine di un'audizione al Senato presso il Comitato per le questioni degli italiani all'estero. Senza queste informazioni "non è possibile valutare - secondo il presidente dell'Inps - l'impatto delle misure" sui vitalizi.

Sarebbe stato lo stesso presidente dell’Inps a richiedere ai parlamentari di rendere pubblici i dati dei contributi versati, informazioni della Camera che secondo Boeri non risulterebbero veritiere, sottolineando che “la risposta che ci è stata data la settimana scorsa dalla Camera è una presa in giro nei confronti degli italiani: sul sito della Camera è pubblicato il totale dei contributi versati, ma non è questa l'informazione necessaria”.

Alessia Terzo

Immagine da lavoroediritti.com