Vitalizi, proposta di legge alla Camera: Grillo presente in aula

ROMA, 25 LUGLIO- Arriverà oggi in Aula della Camera il disegno di legge riguardo la proposta di cancellazione dei vitalizi per tutti i parlamentari.

Durante l’approdo della proposta in Aula, il leader del M5C Beppe Grillo sarà presente in Camera per via di alcuni dissensi da parte di alcuni membri del Partito democratico i quali non condividerebbero questa nuova situazione tra i due partiti.

“Sarò alla Camera per seguire i lavori dell'Aula sui vitalizi. #BastaPrivilegi per gli onorevoli: una volta per tutte", avrebbe annunciato con un twitt Beppe Grillo spiegando la propria presenza all’interno dell’Aula.

Secondo quanto confermato dal deputato del Pd Emanuele Fiano, il gesto di sostegno di Grillo riguardo una legge del Pd risulterebbe come un vero e proprio "inedito”.

Già dopo l’incontro con i rappresentati dell’amministrazione del proprio partito, Grillo si era espresso a riguardo dell'’approdo in camera del nuovo ddl riguardo la cancellazione dei vitali dei parlamentari, confermando che si starebbe ancora parlando “di vitalizi in un Paese in queste condizioni di depressione, questo è amorale. Non è immorale: io sono immorale, questo è amorale, non avere il minimo senso di moralità per questo Paese".

Riguardo il regime previdenziale dei parlamentari non sarebbe tardata neanche l’osservazione da parte di Richetti, il quale avrebbe espresso il proprio parere definendo tale privilegio come “inaccettabile”.

“Li mettiamo nel conto ma questo rischio non può togliere il coraggio di rimediare a quella che è palesemente un'ingiustizia”, avrebbe inoltre aggiunto il Richetti in riferimento ai deputati e senatori delle passate Legislature, aggiungendo inoltre che “non serve spaventare le persone, lasciando immaginare che questa riforma possa comportare in futuro la revisione delle regole previdenziali generali: questa legge non c'entra niente e non è assimilabile".

