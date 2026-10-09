Vittorio Sgarbi al Gemelli: condizioni stabili e tracheostomia per supporto ventilatorio

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Il **critico d'arte Vittorio Sgarbi** è ricoverato presso il **Policlinico Gemelli di Roma** e le sue condizioni di salute restano **stabili**. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dall'ospedale, nonostante un **miglioramento del quadro polmonare** e della **microembolia polmonare**, i medici hanno dovuto eseguire una **tracheostomia percutanea** poiché non è ancora possibile interrompere il **supporto ventilatorio**.

Il ricovero e le cause

Sgarbi era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito a complicazioni respiratorie legate a una **microembolia polmonare**. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche, ma i sanitari hanno riferito un progressivo miglioramento della funzionalità polmonare. Tuttavia, la necessità di mantenere la **ventilazione assistita** ha reso indispensabile l'intervento di **tracheostomia**, una procedura che consente di garantire un supporto respiratorio prolungato riducendo il discomfort del paziente.

Il bollettino medico e le prospettive

Il bollettino del **Gemelli** precisa che le condizioni di Sgarbi sono **stabili** e che i parametri vitali sono sotto controllo. La **tracheostomia percutanea** è stata eseguita per gestire in modo più efficace e sicuro la ventilazione meccanica, in attesa che il quadro clinico permetta una graduale riduzione del supporto. I medici non hanno fornito tempistiche precise sulla durata del ricovero, ma hanno sottolineato che il paziente è vigile e collaborante.

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Apprensione e messaggi di vicinanza

La notizia del ricovero di **Vittorio Sgarbi** ha suscitato ampia preoccupazione nel mondo della cultura e dello spettacolo. Molti esponenti politici e personalità del mondo dell'arte hanno espresso auguri di pronta guarigione. Lo stesso Sgarbi, noto per la sua instancabile attività di critico e polemista, ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno sui social network.

Il quadro clinico attuale

Al momento, le fonti ospedaliere confermano che **non ci sono state complicazioni** e che il percorso di riabilitazione respiratoria procede secondo i piani. La **tracheostomia** rimarrà probabilmente per alcuni giorni, fino a quando i medici non valuteranno l'autonomia respiratoria del paziente. La situazione, seppur seria, non desta particolare allarme immediato, ma richiede monitoraggio costante.

La redazione di InfoOggi continuerà a seguire l'evolversi delle condizioni di **Vittorio Sgarbi**, augurandogli una pronta ripresa.