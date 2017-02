Volley: Superlega, Gi Group Monza- Diatec Trentino 0-3

MONZA, 26 FEBBRAIO - Con la vittoria per 0-3 della Diatec Trentino si è appena conclusa, con il venticinquesimo ed ultimo turno di campionato, la regular season di SuperLega UnipolSai 2016/17. La super sfida del week-end si è giocata a Monza, tra i padroni di casa della Gi Group Monza e la Diatec Trentino, seconda in classifica in campionato dietro ad una Lube Civitanova ormai ben salda al primo posto.

La Diatec arriva al match dopo uno spettacolare 3-0 conquistato in casa contro Modena, trascinata dal suo capitano Filippo Lanza, mentre per Monza voglia di riscatto dopo la sconfitta a Molfetta dell’ultimo turno, con il suo pubblico pronto a sostenere la squadra arrivando a registrare il sold-out nel suo palazzetto.



Un match sentito e combattuto ma mentalmente dominato da Trento, con score 22-25, 20-25 21-25 con Monza che lascia pian piano spazio alla Diatec, trascinata dal suo regista Simone Giannelli ma con tutta la formazione trentina scesa in campo per difendere e conquistare il secondo posto in classifica dagli attacchi della Sir Safety Perugia di Ivan Zaytsev.



Partiranno i play-off dalla prossima settimana, dove le prime 8 squadre in classifica si affronteranno per arrivare allo scudetto, a partire da Civitanova- Vibo Valentia del prossimo 5 marzo (diretta Rai Sport).

Griglia Play Off SuperLega UnipolSai :

Lube Civitanova - Tonno Calippo Vibo Valentia

Azimut Modena- Calzedonia Verona

Diatec Trentino - Gi Group Monza

Sif Safety Perugia - LPR Piacenza

Maria Minichino