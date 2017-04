Volley SuperLega play-off scudetto: Diatec Trentino conquista la finale

TRENTO, 22 APRILE – Puro spettacolo al PalaTrento, in questa ultima gara della lunga ed entusiasmante serie di play-off. Ad aggiudicarsi la finale una super Diatec Trentino, che davanti al suo pubblico vince con un pesantissimo 3-0 contro i ragazzi della Sir Safety Perugia.



Partita dominata dai ragazzi di Lorenzetti, che hanno chiuso l’incontro in tre set con punteggi di 25- 22, 25-19 e 25-21, con un ritrovato Filippo Lanza (che oggi ha celebrato la sua 100esima presenza con la maglia gialloblu) , ed un concentratissimo Giannelli, regista di questa vittoria.



Sfida anche fuori dal campo tra le due curve, con i trentini che hanno accolto gli umbri con un gigantesco “Benvenuti all’inferno” alla quale in risposta è intervenuto un altrettanto monumentale “C’è sempre una prima volta”, in riferimento all’imbattibilità casalinga della Diatec, che è però rimasta immutata, con il PalaTrento che si dimostrato essenziale in questa chiusura di play-off.



A guardare il match da casa la Lube Civitanova di Osmany Juantorena, vincitrice della regular season e data per favorita nella gara scudetto, anche se il risultato appare davvero poco scontato, e questa finale per il titolo resta apertissima.



Maria Minichino



(fonte immagine Trentino Volley)