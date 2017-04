Volo Aeronautica salva-vita, Neonato con problema cardiaco trasferito a Genova da Alghero

Volo Aeronautica salva-vita per bambino di un giorno Neonato con problema cardiaco trasferito a Genova da Alghero

GENOVA, 15 APRILE - È appena atterrato all'aeroporto di Genova proveniente da Alghero un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare con a bordo un bimbo di appena un giorno in imminente pericolo di vita per un grave problema cardiaco e bisognoso di cure immediate presso l'ospedale pediatrico Gaslini del capoluogo ligure.

La missione, su richiesta della Prefettura di Sassari, è stata coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice AM, che ha

disposto il decollo di uno degli equipaggi in prontezza per questo genere di esigenze. Dopo il trasferimento da Sassari ad Alghero il piccolo paziente è stato imbarcato con una culla termica a bordo del velivolo e monitorato ed assistito fino all'arrivo a Genova, per il successivo trasporto via terra al Gaslini. Il velivolo è in questo momento già di ritorno verso Ciampino, per riprendere il servizio di pronto impiego.

