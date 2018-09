Volo Dubai-New York, emergenza medica a bordo: passeggeri in quarantena

NEW YORK, 6 SETTEMBRE - Un intero volo Emirates in quarantena all'aeroporto Jfk di New York. Accade in queste ore, dopo che una centinaia di passeggeri ha accusato malori a bordo. Il volo, partito da Dubai, è atterrato a New York alle 9:18 del mattino. I media americani riportano che la polizia di New York sta monitorando quella che definiscono "un'emergenza medica".

I passeggeri malati sono stati sottoposti a diversi esami da parte delle autorità del Centers for Diseases Control and Prevention. L'allarme sarebbe scattato in volo, quando almeno due persone sarebbero state colpite da febbre e decine di altre avrebbero iniziato a tossire: il pilota, preoccupato, avrebbe così allertato le autorità.

Dopo ore di controlli e verifiche, dieci persone (sette membri dell'equipaggio e tre passeggeri) sono state ricoverate, mentre gli altri passeggeri lasceranno il terminal nelle prossime ore. Nessuna notizia ufficiale sulle cause del malore: fra le ipotesi c'è quella di una possibile intossicazione alimentare.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilmessaggero.it