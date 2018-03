Votazione Senato: accordo M5S-Centrodestra su Casellati

ROMA, 24 MARZO - Alle 10.30 di questa mattina è iniziata la terza votazione per il Senato, che si preannuncia essere la più importante, mentre alla Camera per ora è tutto bloccato in attesa di capire cosa succederà a Palazzo Madama. Da questo scrutinio il quorum per far scattare l’elezione scende alla maggioranza assoluta, schede bianche incluse. Nel caso in cui questa non fosse raggiunta, si procederà alla quarta votazione ovvero al ballottaggio tra i due nomi più votati.

Centrodestra e M5S sembrano però aver trovato un accordo su Maria Alberti Casellati al Senato e Roberto Fico alla Camera.

Da quanto si apprende in una nota, sarebbe stato lo stesso Berlusconi ad aver fatto il nome della Casellati, sottolineando come la proposta non sia una vittoria della Lega ma di tutto il centrodestra.

Fonti Lega interpretano il voto alla Casellati e a Fico come una prova di unità del partito e un atto di responsabilità in nome della compattezza del centrodestra.

Di Maio, lasciando l’assemblea M5S prima dell’inizio della seduta di Montecitorio, conferma questa posizione, anche se invita a mantere una certa cautela per l’esito finale.

Il Pd annuncia invece che voterà candidati di bandiera: Valeria Fedeli al Senato e Roberto Giachetti alla Camera.

Nel caso in cui Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice di Forza Italia, ex membro del CSM e sottosegretaria alla Giustizia, fosse eletta, sarebbe la prima donna a rivestire questa carica.