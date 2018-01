Berlusconi pubblica nuovo logo Forza Italia per le prossime elezioni politiche

ROMA, 07 GENNAIO – Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi via Twitter: "Oggi vi auguro #BuonaDomenica mostrandovi in anteprima il nostro simbolo per le elezioni del 4 marzo. Anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza Italia!".

Il nuovo logo di Forza Italia, tricolore, è raffigurato all’interno di cerchio blu e nella parte inferiore campeggia la scritta "Forza Italia" con "Berlusconi presidente" in caratteri azzurri. Intanto si attende tra poche ore il vertice ad Arcore con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In agenda, molto probabilmente, programmi e strategie per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Luna Isabella

(foto da espnfc.com)