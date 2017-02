Boeri su voucher: sindacati ne usano tanti

ROMA, 8 FEBBRAIO - Tra i primi 5.000 committenti che ricorrono ai voucher, ci sarebbero ben trentasei organizzazioni sindacali. A riferirlo è il presidente dell'Inps, Tito Boeri.

Secondo i dati 2016, i sindacati avrebbero usato circa 280.000 buoni per 1.559 lavoratori. “La tabella documenta inoltre - ha affermato durante un’audizione alla Camera - che tra i maggiori utilizzatori dei voucher (in rapporto al numero di committenti) vi siano le organizzazioni sindacali e le cooperative”.

“Importante scoraggiare l'abuso dei voucher senza necessariamente ridurne l'utilizzo”, ha detto poi spiegando che “il problema non è nell'uso dei voucher, quanto nel loro abuso”. Diverse proposte presentate in precedenti audizioni - ha chiosato - "sembrano, invece, avere come unica intenzione quella di ridurre l'utilizzo dei voucher senza peraltro porsi il problema di valutare la fattibilità di alcune delle restrizioni che si vorrebbero porre in essere”.





Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)