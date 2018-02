VVF. Catanzaro: corso guida su terreni non preparati (fuoristrada) (Foto)

CATANZARO, 26 FEBBRAIO - Si è conclusa la prima edizione 2018 del corso di guida su terreni non preparati organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro inserito nel percorso per l'abilitazione di guida dei mezzi terrestri in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al corso, tenutosi relativamente alla parte teorica presso l'aula didattica del Comando Provinciale di Catanzaro e per le esercitazioni in ambiente presso la "pista fuoristrada" del Centro Territoriale di Lamezia Terme, hanno partecipato dieci vigili del fuoco operativi provenienti dai diversi distaccamenti della provincia.Il corso è mirato ad accrescere il bagaglio tecnico dei Vigili del Fuoco fornendo loro la conoscenza e l'uso degli autoveicoli progettati per affrontare i terreni non preparati (fuoristrada) che sempre più frequentemente vengono utilizzati a causa della particolare morfologia del territorio in interventi quali lo spegnimento di incendi boschivi, la ricerca ed soccorso a persone in zona impervia o nelle calamità naturali (alluvioni, terremoti, ...).