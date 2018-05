VVF. "Prevenzione incendi e sicurezza negli ambienti pubblici e domestici"

CATANZARO, 30 MAGGIO - Organizzata dall’Associazione Socio Culturale “Polis”, si è svolto presso il Cen-tro Sociale “V. Caliò” nel quartiere Pontepiccolo del comune di Catanzaro un in-contro con alcuni rappresentati dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sul tema “Prevenzione incendi e sicurezza negli ambienti pubblici e domestici”

Nei vari interventi effettuati dall’ing. Attisani (Presidente ANVVF) e dai i Sigg.ri Tolomeo, Parentela, Fabiano, Siracusa, Dolce, Esposito e Sinopoli (Soci AN-VVF)sono stati illustrati i pericoli, che spesso possono innescarsi tra le mura domesti-che, dovuti a distrazioni o a comportamenti negligenti. Sono state inoltre fornite preziose indicazioni per evitare situazioni di rischio, con l’invito a richiedere prontamente l’intervento dei vigili del Fuoco, qualora se ne presente l’effettiva necessità.Altre tematiche trattate sono state quelle degli incendi, del terremoto, dei rifiuti tossici.Presenti anche i familiari dei Vigili del Fuoco intervenuti che, con loro, hanno condiviso ore e giornate di un percorso di vita lavorativa, di certo non facile.Numerosa è stata la partecipazione dei frequentatori dello stesso Centro e degli abitanti del quartiere che interessati dalle tematiche trattate, hanno posto nume-rose domande. Presenti alla serata in rappresentanza del comune di Catanzaro la dott.ssa Serina Procopio Responsabile dei Centri Sociali ed il consigliere comu-nale Andrea Amendola, i quali hanno portato i saluti del Sindaco Sergio Abramo e dell’Assessore alle Politiche Sociali dott.ssa Lea Concolino.La dott.ssa Procopio, in particolare, ha evidenziato l’importanza di questo incon-tro, sottolineando che i centri sociali, oltre ad una funzione ricreativa, devono as-solvere anche alla funzione di promozione della cultura.Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno degustato un ricco aperitivo.L’Associazione socio-culturale Polis, rivolge un sincero ringraziamento ai rappre-sentanti dell’Associazione Nazionale dei VV.F. per la disponibilità dimostrata e per i prezioso contributo offerto, frutto della loro consolidata esperienza lavora-tiva.