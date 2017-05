Waiting for Trump: The Donald in arrivo a Roma, Capitale blindata

ROMA, 22 MAGGIO - Donald Trump sarà a Roma già da domani, prima del vertice Nato di Bruxelles e del G7 di Taormina, in programma il 26 e 27 maggio.

L'Air Force One atterrerà dunque nella mattinata di domani all'aeroporto di Fiumicino e per il Presidente degli USA sarà l'inizio di un soggiorno capitolino denso di appuntamenti: tra i più importanti l'incontro in Vaticano con Papa Francesco, quello al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e infine quello con il premier Paolo Gentiloni.

Oggi intanto Roma si prepara con una serie di bonifiche (divieti di sosta e parcheggio e rimozione dei cassonetti, con cinofili e artificieri al lavoro) lungo i percorsi che vedranno protagonista il corteo presidenziale statunitense, il cui iter rimarrà top secret fino all'ultimo. Le zone rosse saranno soprattutto il Vaticano e il Quirinale, ma attenzione massima sarà dedicata in queste ore anche ad altri obiettivi considerati sensibili, tra monumenti e sedi istituzionali. A presidiare il tutto, tiratori scelti, unità speciali antiterrorismo di polizia (Uopi) e gruppi speciali di primo intervento dei carabineri (Api).

Le forze dell'ordine dovranno inoltre fare i conti con delle manifestazioni di contestazione, che accompagneranno Trump anche in questo suo viaggio all'estero e che potrebbero costringere la sicurezza a cambiare i propri piani a visita del Presidente in corso. Quanto al pernottamento della coppia presidenziale, invece, con molta probabilità Donald e Melania passeranno la notte a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilfattoquotidiano.it