Wimbledon, oggi giorno di riposo. Il bilancio della prima settimana

NAPOLI, 9 LUGLIO – La quiete che precede la tempesta, così può riassumersi la domenica sui verdi campi di Wimbledon, giorno di riposo prima del celebre “super Monday”, il lunedì della seconda settimana di torneo che dà il via agli ottavi di finale.

Nella giornata di ieri Novak Djokovic si è imposto, in una partita dove non ha di certo brillato per correttezza e sportività esultando ad ogni errore non forzato dell’avversario, sul redivivo Ernest Gulbis con il punteggio di 6-4 6-1 7-6. Ad aspettare Nole agli ottavi, Adrian Mannarino, trionfatore nel derby contro Gael Monfils (7-6 4-6 5-7 6-3 6-2).

E’ approdato agli ottavi anche Roger Federer, dopo aver avuto ragione di Mischa Zverev senza concedere neppure un set (7-6 6-4 6-4 il parziale a favore dello svizzero). Ad attenderlo, nel round dei migliori sedici, Grigor Dimitrov, avanzato agli ottavi grazie al ritiro del suo avversario Dudi Sela (6-1 6-1 rit.).

Prosegue il cammino dell’astro nascente Sascha Zverev (6-4 6-4 6-2 all’austriaco Ofner), che dovrà ora vedersela con Milos Raonic, giustiziere di Ramos Vinolas (7-6 6-4 7-5) nel turno precedente. Bene anche Querrey (2-6 6-3 7-6 1-6 7-5 a Tsonga) e Berdych (6-3 6-4 6-3 a Ferrer).

Sul versante donne, vittoria al cardiopalma per Angelique Kerber, costretta al terzo set dalla n.70 WTA Shelby Rogers (6-4 6-7 6-4) e per Caroline Wozniacki, vicinissima alla sconfitta contro l’estone Knotaveit, poi regolata 6-2 al terzo set.

Avanti anche Radwanska (3-6 6-4 6-1 alla Bacsinszky, ora affronterà Sveta Kuznetzova), Magdalena Rybarikova e Coco Vandeweghe, rispettivamente vincitrici contro la Tsurekno (6-2 6-1) e la Riske (6-2 6-4).

E mentre si attende trepidantemente l’inizio degli ottavi di finale, nonostante il riposo è un giorno di festa a Wimbledon. 140 anni fa, sull'erba di Worple Road (a poche miglia dall'attuale sede), si giocò infatti la prima partita di quello che sarebbe diventato lo slam più celebre del circuito. Era il 9 luglio 1877.

Paolo Fernandes

Foto: infooggi.it