WRC: exploit Lappi che fa suo il rally di Finlandia

OITTILA, 31 luglio – La Toyota Yaris dell’outsider finlandese Esapekka Lappi si impone nel rally Mille Laghi, davanti al proprio pubblico, approfittando delle difficoltà dei favoriti Ogier e Neuville e del KO di Latvala, in quella che è stata una sorta di gara ad eliminazione che ha visto progressivamente uscire di scena i veterani.

Nonostante la sua poca esperienza rispetto ai più quotati avversari (si trattava della sua quarta corsa iridata in assoluto), la sua sfrontatezza nel corso di un weekend perfetto ed un team lungimirante hanno premiato il talentuoso pilota di casa. Nonostante un problema alla ruota anteriore sinistra, danneggiata nel corso dello stage 23 “Lempaa 2” e del quarto posto nell’ultima power stage vinta da Tanak che ha ottenuto i 5 punti supplementari che nel corso di essa vengono messi in palio, il 26enne finnico è riuscito a riportare in patria il trofeo nella 67a edizione del rally Mille Laghi.

Lappi è apparso parecchio a suo agio sul consueto fondo sterrato e sui famosi dossi e salti tra le infinite betulle e conifere che costeggiano le strade finlandesi. Il suo team è stato abile a fornirgli un’auto con ottima aderenza, consentendogli di essere parecchio veloce nei tanti improvvisi cambi di direzione.

Nello show dei piloti di casa, alle spalle del secondo classificato Elfyn Evans su Ford, emergono l’altra Toyota di Hanninen (terzo per appena tre decimi e superato dal Britannico solo nella power stage finale) e l’altro talento della nidiata scandinava Teemu Suninen (quarto nonostante il rischio corso nella SS24 quando, dopo un salto, è finito ampiamente fuori strada danneggiando in maniera evidente la sua vettura), a conferma del fatto che storicamente questa corsa parli prevalentemente “Suomalainen”. Solo 33esimo il primo Azzurro, il 20enne Umberto Accornero.

Il leader mondiale Sébastien Ogier è stato invece fuori dai giochi a causa del prematuro ritiro per danni ad una sospensione nella SS4, ma come già capitato in altre occasioni il quattro volte campione del mondo è stato anche fortunato, dato che i suoi diretti avversari non sono riusciti ad approfittare appieno della sua battuta d’arresto. L’aggancio alla vetta da parte di Thierry Neuville (5°) ha confermato però che al momento la Hyundai è probabilmente l’auto più equilibrata, continua e performante: la lotta al titolo iridato si fa dunque sempre più serrata ed il prossimo rally, sui piovosi sterrati britannici, già promette scintille tra i favoriti.

Francesco Gagliardi

Foto: Le Blog Auto