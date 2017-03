Perugia, wwf earth hour

PERUGIA 21 MARZO - Evento internazionale WWF Earth Hour (Ora della Terra) - sabato 25 marzo 2017 dalle ore 20:30 alle ore 21:30 L'evento internazionale indetto dal WWF, Earth Hour l'Ora della Terra, ha come obiettivo la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

Partito da Sidney che si spegne per un'ora nel 2007, il gesto, facendo il giro del mondo, dà vita ad un vero e proprio "movimento" per la sostenibilità del nostro pianeta. Earth Hour diventa un impegno globale quando nel 2008 riesce a coinvolgere 370 città con 50 milioni di click dell' interruttore. L'obiettivo è sensibilizzare e manifestare la volontà di combattere i cambiamenti climatici che sono la peggiore minaccia per il nostro pianeta, provocati dall'emissione di anidride carbonica e di altri gas che amplificano l'effetto serra naturale.Il primo significato di Earth Hour è che spegnere la luce in tante e diverse parti del mondo, tutti insieme è simbolo di unione e del fatto che tante piccoli azioni individuali possono cambiare il mondo. La più grande mobilitazione per la lotta ai cambiamenti climatici inizia con lo spegnimento della luce per un'ora nelle piazze, nei monumenti, un'ora al buio attraverso tutti i fusi orari del mondo.Nella provincia di Perugia spegneranno le luci, sabato 25 marzo dalle ore 20:30 alle 21:30, i seguenti Comuni che hanno prontamente confermato l'adesione all'iniziativa:- Comune di Perugia: spegnimento Domus Pauperum.- Comune di Bastia Umbra, spegnimenti: conservone dell'Acqua in via S. Costanzo (generalmente illuminato con le luci simbolo della festa patronale di Bastia); illuminazione interna della Rotatoria di Via Roma (dedicata al Palio de S. Michele); Monumenti in piazza Mazzini dedicati ai Caduti delle guerre. L'Amministrazione Comunale invita i Cittadini a spegnere le illuminazoni nelle abitazioni private cosi' come i ristoratori e le altre attività commerciali.- Comune di Castiglione del Lago: spegnimento Rocca Medievale.- Comune di Spello: spegnimento Torri di Properzio.