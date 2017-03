Yemen: attacco ad un barcone pieno di migranti, almeno 31 morti

BAB AL-MANDEB, 17 MARZO - Sono almeno 31 le vittime dell'attacco ad un barcone che trasportava rifugiati Somali avvenuto quest'oggi sulle coste dello Yemen. Il raid sarebbe stato effettuato da un elicottero.

L'Organizzazione internazionale per l'Immigrazione ha dichiarato che tra i morti vi sono anche molte donne e bambini. Alcuni dei rifugiati erano inoltre in possesso di documenti rilasciati dall'UNCHR.

Sebbene i numeri non siano ancora ben definiti, circa 80 persone sono state soccorse e portate nel più vicino ospedale.

La dinamica dell'attacco è ancora da chiarire, così come è ignoto chi sia il mandante. La zona è controllata da ribelli Houthi, in lotta ormai da due anni con una coalizione a guida saudita, che peraltro controlla lo spazio aereo sovrastante.



Agenzie di stampa vicine ai ribelli hanno dichiarato che l'attacco sarebbe stato opera proprio della coalizione, che ad ora non ha ancora commentato l'accaduto. Un ufficiale del porto ha invece affermato che il barcone era stato ormeggiato e che i passeggeri sarebbero stati colpiti con armi leggere.



L'ingente afflusso di rifugiati ha messo in ginocchio lo Yemen, uno dei Paesi di destinazione dei migranti. Nonostante questo ed i crescenti rischi legati all'instabilità della zona, tuttavia, la rotta che dal Corno d'Africa porta al Medio Oriente continua ad essere una delle più battute.

Paolo Fernandes



Foto: iltempo.it