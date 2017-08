Yemen, elicottero statunitense precipita al largo della costa

SANAA, 26 AGOSTO - Ieri sera, al largo delle coste dello Yemen, un elicottero statunitense Black Hawk è precipitato durante un volo di addestramento.

Secondo quanto comunicato dal comando centrale delle forze armate americane, sul velivolo viaggiavano sei militari. Un militare risulta ancora disperso mentre gli altri sono stati tratti in salvo. È stata avviata la procedura di investigazione per appurare le cause dell’incidente.

Immagine da: helipress.it

Caterina Apicella: