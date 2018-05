YouPol la nuova App della Polizia di Stato contro bulli e spacciatori

ROMA, 15 MAGGIO - Attiva, anche a Teramo, YouPol, la nuova App della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si e' testimone o si e' venuto a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti. YouPol nasce per consentire ad ogni cittadino, giovane e meno giovane, di concorrere al miglioramento della vivibilita' del territorio e della qualita' della vita, perche' abbiamo bisogno di cittadini sempre piu' consapevoli e che si facciano partecipi del sistema sicurezza.





La Polizia di Stato, da sempre impegnata nella formazione civica dei ragazzi, con YouPol desidera coinvolgere gli adolescenti e responsabilizzarli sul rifiuto del consumo della droga e di ogni forma di violenza, realta' che troppo spesso restano sommerse e che sono fonte di emarginazione e grande sofferenza. L'utente avra' anche la possibilita' di effettuare una chiamata di emergenza, utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso, alla sala operativa de

lla provincia nella quale si trova. Dati alla mano, dall'avvio del progetto ad oggi, i download effettuati sono stati piu' di 118.000, le segnalazioni per casi di bullismo 1.152, quelle per uso di sostanze stupefacenti 2.132, per un totale di circa 3.283 segnalazioni giunte in Questura solo attraverso l'uso di YouPol. Si allegano i volantini e per le emittenti televisive, per scaricare il video illustrativo, bastera' cliccare, o richiamare nel browser, il seguente link: