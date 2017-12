Zalando: nuovo hub sarà a Nogarole Rocca, 1.000 posti a regime

NOGARONA ROCCA (VE), 14 DICEMBRE - Sorgerà in provincia di Verona, a Nogarole Rocca, il nuovo hub logistico di Zalando. Ad annunciarlo una nota del gruppo tedesco, leader in Europa per la vendita on line di abbigliamento precisando che il nuovo centro logistico impiegherà a medio termine più di 1.000 dipendenti.

I lavori di costruzione inizieranno nella primavera 2018. La struttura di Nogarole Rocca avrà una superficie logistica di circa 130.000 metri quadrati, simile agli altri hub centrali già presenti in Germania e Polonia. Le operazioni all'interno della struttura saranno gestite da un partner esterno, la cui selezione avverrà attraverso gara d'appalto.