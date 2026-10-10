Zelensky avverte l'Occidente: sanzioni allentate alla Russia sono segno di debolezza

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito chiaro ai partner internazionali: qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia senza un accordo duraturo per una de-escalation sarebbe un segno di debolezza. Secondo il leader di Kiev, una mossa del genere avvantaggerebbe Mosca, permettendole di continuare a uccidere e a infliggere danni sempre maggiori al mondo intero.

Il rischio di concessioni a Putin

Zelensky non usa mezzi termini: i regali a Putin non porteranno né pace né benefici concreti. Al contrario, la Russia risponderebbe con ulteriore terrore e tradimento. Il riferimento è alle possibili aperture sul fronte delle esportazioni di prodotti petroliferi russi, che secondo il presidente ucraino equivalgono a investire in una guerra che va terminata, non prolungata.

La proposta ucraina sugli attacchi alle infrastrutture

Nel suo intervento, Zelensky ha avanzato una proposta precisa: l'Ucraina non incendierà le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di distruggere le infrastrutture energetiche ucraine. Si tratta, ha spiegato, di un vero e proprio scambio che Kiev è pronta a discutere con gli Stati Uniti, nella convinzione che Washington sia abbastanza forte da raggiungere un simile compromesso.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La richiesta di fermezza all'Occidente

Il messaggio di Zelensky è rivolto soprattutto agli alleati occidentali, chiamati a non cedere alla tentazione di ridurre la pressione su Mosca. Ogni allentamento delle sanzioni, ha avvertito, verrebbe letto dal Cremlino come un via libera a proseguire l'aggressione. La posizione ucraina resta quindi ferma: nessun passo indietro senza garanzie concrete di de-escalation.