Zona Giallorossa per Catanzaro-Ascoli parcheggi e navette per raggiungere il Ceravolo

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Catanzaro Ascoli come arrivare al Ceravolo tra parcheggi e navette

Parcheggi con collegamenti dedicati da Mater Domini e Musofalo e servizio di linea dall’area Teti Tutte le indicazioni per sabato 24 ottobre

Per i tifosi diretti allo stadio Nicola Ceravolo in occasione di Catanzaro Ascoli, in programma sabato 24 ottobre 2026 alle ore 17:15, sarà attivo il dispositivo Zona Giallorossa, con aree di sosta e collegamenti in navetta per raggiungere l’impianto.

Il servizio scatterà alle 14:15, tre ore prima del calcio d’inizio. Chi assisterà alla partita potrà quindi organizzare l’arrivo con anticipo, scegliendo tra parcheggi serviti da navette e altre possibilità di sosta indicate nel piano.

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Parcheggi e navette per Catanzaro Ascoli

Le soluzioni previste per raggiungere il Ceravolo comprendono quattro punti di riferimento, con modalità e tariffe differenti.

Area Mercatale di Mater Domini

All’Area Mercatale di Mater Domini sarà disponibile la formula parcheggio e navetta di andata e ritorno al costo di 2 euro. Una possibilità per lasciare l’auto e proseguire verso lo stadio utilizzando il collegamento dedicato.

Parcheggio Musofalo

Anche a Musofalo è prevista la soluzione parcheggio con navetta di andata e ritorno a 2 euro. Insieme all’Area Mercatale, rappresenta uno dei punti serviti dal dispositivo di trasporto organizzato per la partita.

Via Vittorio Cortese

Tra le possibilità di sosta figura anche via Vittorio Cortese. Per quest’area non sono specificati un servizio navetta dedicato né una tariffa nel riepilogo del dispositivo.

Area Teti

Dall’Area Teti sarà possibile utilizzare i collegamenti secondo gli orari delle Linee 1 e 2, con applicazione della tariffa ordinaria AMC.

Per organizzare lo spostamento da questa zona occorre quindi fare riferimento agli orari delle due linee: la modalità di servizio è diversa dalla formula da 2 euro prevista per Mater Domini e Musofalo.

Servizi attivi dalle 14 e 15

L’attivazione del dispositivo parcheggi e navette dalle ore 14:15 consente di distribuire gli arrivi nelle tre ore che precedono la gara di Serie B.

Per chi sceglie i collegamenti collettivi, arrivare con un adeguato margine permette di considerare anche il tempo necessario per parcheggiare, raggiungere il punto di partenza e completare l’accesso allo stadio. Una pianificazione utile soprattutto per chi deve ritirare appuntamenti con altri tifosi o individuare il proprio ingresso al Ceravolo.

Cimitero di via Paglia chiuso dalle 13 e 30

Un’ulteriore indicazione riguarda il cimitero di via Paglia, che sarà chiuso a partire dalle ore 13:30 di sabato 24 ottobre.

L’orario interessa anche chi deve recarsi al cimitero nella giornata della partita: sarà necessario organizzare la visita prima della chiusura prevista.

Come organizzare l’arrivo allo stadio Ceravolo

Prima di partire è utile scegliere il parcheggio in base alla propria provenienza e verificare quale collegamento utilizzare. Mater Domini e Musofalo prevedono la formula con navetta di andata e ritorno a 2 euro, mentre per l’Area Teti valgono gli orari delle Linee 1 e 2 e la tariffazione ordinaria AMC.

Il riferimento per l’inizio dei servizi resta fissato alle 14:15, mentre Catanzaro Ascoli inizierà alle 17:15.