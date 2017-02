Zucchero "Sugar" Fornaciari ospite al Festival di Sanremo. Ecco tutti i concerti ufficiali

Zucchero "Sugar" Fornaciari prima volta ospite del Festival di Sanremo. Nel 2017 live in Italia con 10 CONCERTI all'ARENA DI VERONA (5 date a maggio e 5 date a settembre)... e più di 80 concerti in tutto il mondo! Nord America, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Nord Africa, Europa

Il “Black Cat World Tour 2017” di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI si arricchisce di 5 nuove date italiane: 21-22-23-24-25 SETTEMBRE all’ARENA DI VERONA! Questi concerti vanno ad aggiungersi ai live dell’1-2-3-4-5 maggio in cui l’Artista incanterà il pubblico con i suoi più grandi successi nella splendida cornice dell’anfiteatro veronese! Con queste dieci date, tra maggio e settembre, diventano 21 i CONCERTI di ZUCCHERO all’ARENA DI VERONA in soli 12 mesi: un RECORD ASSOLUTO!Le prevendite per le 5 date di settembre saranno disponibili su TicketOne dalle ore 11.00 di domani, sabato 11 febbraio, e nei circuiti di vendita e nelle prevendite abituali dalle ore 11.00 di lunedì 13 febbraio.Intanto, domani, sabato 11 febbraio, in occasione della serata finale della 67° edizione del FESTIVAL di SANREMO, ZUCCHERO per la prima volta in qualità di ospite si esibirà sul palco del Teatro Ariston e, dopo aver inanellato nel 2016 un sold out dietro l’altro in tutta Europa richiamando oltre 250.000 spettatori, da marzo porterà in tutto il mondo le canzoni di “Black Cat” e i suoi grandi successi… arrivando anche in Nord America, Sud America, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Nord Africa e nuovamente in Europa per i grandi festival!RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dei concerti italiani del 2017.Sulla scia del successo del disco di inediti “Black Cat” è disponibile nei negozi e in digitale “BLACK CAT DELUXE EDITION”, lo speciale cofanetto composto da 2 CD e 1 DVD per rivivere tutte le emozioni del trionfale 2016 di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI!È attualmente in rotazione radiofonica “Ci si arrende”, il nuovo singolo estratto dal disco di inediti “Black Cat”, che vanta la partecipazione alle chitarre di Mark Knopfler. Il video del brano, diretto da Gaetano Morbioli, è online al seguente link: https://youtu.be/bqEscnZXVFAIl disco “BLACK CAT” (certificato Platino da FIMI/GfK Italia) è prodotto da tre grandi nomi del panorama internazionale, T Bone Burnett (Elvis Costello, Elton John, Tony Bennett e altri), Brendan O’Brien (Bruce Springsteen, Pearl Jam, Bob Dylan e altri) e Don Was (The Rolling Stones, Iggy Pop, Bob Dylan e altri), e si compone di 13 brani dalle nervature rock-blues. L’album annovera, anche, la collaborazione artistica di Bono, che in seguito alla tragedia avvenuta al Bataclan di Parigi ha scritto con Zucchero il brano “Streets Of Surrender (S.O.S.)”, la partecipazione alle chitarre di Mark Knopfler, che suona sia nel brano “Streets Of Surrender (S.O.S.)” sia nel brano “Ci si arrende” e il contributo artistico di Elvis Costello che ha scritto la versione inglese del brano "Love Again", dal titolo "Turn the world down" (canzone presente solo nelle versioni estere di “Black Cat”).Tra i maggiori interpreti del blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) è uno tra gli artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi. Il suo album “Oro, incenso e birra”, con oltre 8 milioni di copie vendute, è stato per lungo tempo il più venduto nella storia della musica leggera italiana nel mondo. Oltre ad essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, al Freddie Mercury Tribute nel 1992 e a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela. Unico artista italiano nominato ai Grammy con Billy Preston ed Eric Clapton come best "R&B Traditional Vocal Collaboration”.Il suo concerto nel dicembre 2012 all'Istituto Superiore di Arte di L'Avana è ritenuto il più grande concerto mai tenuto da un cantante straniero a Cuba. La sua musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, The Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Iggy Pop, Alejandro Sanz, Sting e molti altri.ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARIWorld Tour 2017

15.03.2017 USA San Diego, CA.

14.03.2017 USA Los Angeles, CA.

18.03.2017 USA Cabazon, CA.

19.03.2017 USA San Francisco, CA.

21.03.2017 USA Seattle, WA.

22.03.2017 Canada Vancouver

24.03.2017 USA Chicago, IL.

25.03.2017 USA Pontiac, MI

26.03.2017 Canada Toronto

28.03.2017 Canada Montreal

29.03.2017 Canada Ottawa

31.03.2017 USA New York City, NY.

01.04.2017 USA Atlantic City, NJ.

02.04.2017 USA Foxwoods, CT.

04.04.2017 USA Boston, MA.

05.04.2017 USA Silver Spring, MD.

08.04.2017 USA Fort Lauderdale, FL.

09.04.2017 USA Tampa, FL.

11.04.2017 USA Atlanta, GA.

13.04.2017 USA New Orleans, LA.

14.04.2017 USA Lafayette, LA.

15.04.2017 USA Houston, TX.

30.04.2017 Austria Ischgl

01.05.2017 Italy Verona

02.05.2017 Italy Verona

03.05.2017 Italy Verona

04.05.2017 Italy Verona

05.05.2017 Italy Verona

19.05.2017 New Zealand Auckland

21.05.2017 Australia Sydney

22.05.2017 Australia Melbourne

24.05.2017 Australia Adelaide

26.05.2017 Australia Perth

29.05.2017 Japan Tokyo

16.06.2017 Germany Rüsselsheim

17.06.2017 Germany Halle (Saale)

19.06.2017 Germany Schwerin

20.06.2017 Germany Hannover

22.06.2017 Germany Berlin

23.06.2017 Poland Szczecin

24.06.2017 Poland Sopot

27.06.2017 Luxembourg Wiltz

01.07.2017 France Gennat

02.07.2017 France Nimes

05.07.2017 Switzerland Kestenholz

06.07.2017 Austria Kufstein

08.07.2017 Austria Eisenstadt

09.07.2017 Austria Klam

11.07.2017 Germany Munich

13.07.2017 Germany Bonn

14.07.2017 Switzerland Sion

15.07.2017 Switzerland Locarno

18.07.2017 Germany Regensburg

20.07.2017 Germany Salem

21.07.2017 Germany Tüßling

22.07.2017 Germany Tübingen

24.07.2017 France Perpignan

25.07.2017 Spain Madrid

26.07.2017 Spain Marbella

28.07.2017 France Narbonne

29.07.2017 France Barcelonnette

30.07.2017 Belgium Tienen

01.08.2017 Monaco Monte-Carlo

03.08.2017 Tunisia Tunis

05.08.2017 Malta Attard

07.08.2017 France St. Florent (Corsica)

08.08.2017 Spain Costa Brava

10.08.2017 Spain Marbella

12.08.2017 Austria Renifniz Am Wörthersee

31.08.2017 Denmark Copenhagen

01.09.2017 Sweden Malmo

03.09.2017 Sweden Gothenburg

04.09.2017 Norway Oslo

06.09.2017 Sweden Stockholm

09.09.2017 Lithuania Vilinius

14.09.2017 Ukraine Kiev

17.09.2017 Belarus Minsk

18.09.2017 Albania Tirana

21.09.2017 Italy Verona

22.09.2017 Italy Verona

23.09.2017 Italy Verona

24.09.2017 Italy Verona

25.09.2017 Italy Verona

and more to be announced!



ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI

Black Cat World Tour 2016

16.09.2016 IT Verona Arena di Verona

17.09.2016 IT Verona Arena di Verona

18.09.2016 IT Verona Arena di Verona

20.09.2016 IT Verona Arena di Verona

21.09.2016 IT Verona Arena di Verona

23.09.2016 IT Verona Arena di Verona

24.09.2016 IT Verona Arena di Verona

25.06.2016 IT Verona Arena di Verona

26.09.2016 IT Verona Arena di Verona

27.09.2016 IT Verona Arena di Verona

28.09.2016 IT Verona Arena di Verona

01.10.2016 DE Stoccarda Stuttgart Schleyerhalle

02.10.2016 AT Dornbirn Messehalle

04.10.2016 AT Vienna Wiener Stadthalle, Halle D

05.10.2016 AT Innsbruck Olympiahalle

07.10.2016 AT Salisburgo Salzburgarena

08.10.2016 SI Lubiana Dvorana Stožice

09.10.2016 AT Graz Stadthalle

12.10.2016 CZ Praga Forum Karlín

14.10.2016 LU Esch-sur-alzette Rockhal

15.10.2016 BE Bruxelles Forest National

17.10.2016 NL Amsterdam Ziggo Dome

20.10.2016 GB Londra Royal Albert Hall

21.10.2016 GB Londra Royal Albert Hall

24.10.2016 DE Oberhausen KoePi Arena

25.10.2016 DE Amburgo Barclaycard Arena

26.10.2016 DE Francoforte sul Meno Festhalle

28.10.2016 DE Berlino Mercedes-Benz-Arena

29.10.2016 DE Monaco di Baviera Olympic Hall

31.10.2016 CH Zurigo Hallenstadion

01.11.2016 CH Zurigo Hallenstadion

02.11.2016 CH Ginevra Arena

06.11.2016 FR Parigi L’Olympia Bruno Coquatrix

07.11.2016 FR Parigi L’Olympia Bruno Coquatrix

08.11.2016 FR Parigi L’Olympia Bruno Coquatrix

10.11.2016 DE Dresda Messe Dresden, Halle 1

12.11.2016 RO Cluj-Napoca Sala Polivalenta

14.11.2016 RO Bucarest Sala Palatului

15.11.2016 BG Sofia National Palace Of Culture