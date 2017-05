Zucchine tonde ripiene

Una ricetta primaverile da fare con le verdure di stagione: zucchine, melanzane, peperoni.

Ingredienti:

4 zucchine tonde

g.200 di carne macinata

2 uova intere

parmigiano grattugiato

g. 100 di mortadella

mollica di pane

latte

basilico fresco

aglio

olio, pepe, sale

Procedimento:

Fare bollire per pochi minuti le zucchine (e-o melanzane, peperoni). Tagliarle a metà e svuotarle mettendo da parte un po' di polpa. In una terrina mescolare la carne macinata, la mortadella tagliata finemente, le due uova intere, un pugno di parmigiano grattugiato. Unire una mollica di pane (ottimo anche il pancarrè), fatta cuocere nel latte per pochi minuti, basilico ed aglio tritati finemente. Aggiungere due cucchiaiate della polpa di verdure, un pizzico di pepe e controllare il sale.

Riempire le zucchine e disporle sopra la teglia del forno, precedentemente foderata con la carta da forno. Versare sulle zucchine il pane grattato, un filo d'olio extravergine e infornare a 180 gradi per circa una ventina di minuti. Raggiunta la dovuta doratura, lasciarle riposare a forno spento per almeno trenta minuti.

Mari Pelle