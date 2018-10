Meteo: in arrivo nuove ondate di maltempo, previsioni su Nord, Centro, Sud e isole

Dopo un weekend dal sapore decisamente autunnale sul nostro Paese con piogge e temporali irregolarmente distribuiti sul territorio nazionale, la settimana appena iniziata potrebbe non essere così diversa. Il tempo sarà ancora alquanto incerto a causa di una nuova perturbazione che si affaccerà sull'Italia, ma vediamo nel dettaglio la previsione.



Come detto, l'instabilità potrebbe non abbandonare il Belpaese, e addirittura, da metà settimana il tempo potrebbe peggiorare sensibilmente a causa di una saccatura atlantica scenderà verso il Mediterraneo occidentale, provocando maltempo su alcune regioni. La giornata di Lunedì 8 vedrà ancora qualche piovasco al Centro-Sud peninsulare, mentre sui restanti settori invece sarà più asciutto e anche ampiamente soleggiato. Poche novità per Martedì 9, occasionali temporali potranno riguardare la Sicilia, la Calabria e le aree montuose tra Lazio, Abruzzo e Molise, mentre sul resto del Paese sarà il sole a dominare.



Nella giornata di Mercoledì 10 il fronte perturbato di cui abbiamo fatto accenno inizierà via via a influenzare il nostro Paese con precipitazioni temporalesche piuttosto frequenti su Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Ovest Emilia. Temporali localmente anche forti colpiranno le due Isole Maggiori, dove non si escludono dei nubifragi nel corso della nottata, specie sulla Sardegna. Il maltempo non mollerà nemmeno Giovedì 11, piogge diffuse infatti potranno verificarsi su Piemonte e Liguria con rischio di fenomeni anche violenti.



Il tempo inoltre risulterà lievemente instabile anche sulle Isole maggiori, mentre sul resto del Paese sarà più asciutto e stabile. Nel corso di Venerdì 12, infine, il maltempo potrebbe andare lentamente ad attenuarsi sulle regioni nordoccidentali, mentre residue piogge potrebbero ancora riguardare la Sicilia e la Sardegna.



Dal punto di vista climatico non ci saranno grandi cambiamenti, il clima risulterà ancora piuttosto mite, salvo per locali e lievi diminuzioni. Ci attende dunque una settimana piuttosto movimentata, staremo a vedere se nel prossimo weekend qualcosa cambierà oppure se dovremo ancora fare i conti con l'instabilità.

Notizia segnalata da (iLMeteo)