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Bialetti Caffettiera Moka Express, Manico anti scottatura, Non adatta a induzione, 1 Tazze (60 ml), Alluminio

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color Argento
releaseDate 2014-01-01T00:00:01Z
size 1 Tazza
unitCount 1

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