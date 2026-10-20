Staedtler Noris - Pastelli a Olio Resistenti all'Acqua, Set di Pastelli Colorati Ideali per Pittura, Disegno e Lavoretti Artistici, Colori a Olio Brillanti Adatti su Quasi Tutte le Superfici, 16 Pezzi

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📋 Descrizione Prodotto

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color multicolore
releaseDate 2020-05-07T00:00:01Z
size 16 unità (Confezione da 1)
unitCount 1

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