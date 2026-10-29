Loacker, Quadratini Napolitaner, Wafer nocciole italiane selezionate, 250g | Biscotti con Cinque Strati di Cialdine Wafer e Quattro di Crema alle Nocciole 100% Italiane, Snack Dolci Colazione e Merenda

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📋 Descrizione Prodotto

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color rosso
releaseDate 2024-01-11T00:00:01Z
size 1 Unità (Confezione da 250g)
unitCount 1

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