📋 Descrizione Prodotto

SEVERIN BA 3243 Ferro da stiro a vapore e a secco 2400W con getto fino a 70g/min, serbatoio da 200 ml, Ferro a secco autopulente, Ferro a vapore con piastra in ceramica, Bianco/viola è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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