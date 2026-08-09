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Filtro pieghettato originale Einhell con tappo a vite (accessorio per aspirapolvere a umido e a secco, Ø 150 mm, compatibile con aspirapolvere Einhell, filtra la polvere e protegge il motore).

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📋 Descrizione Prodotto

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color Giallo
size Ø 150 mm, 135 mm

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