📋 Descrizione Prodotto

SEVERIN Ferro da Stiro a Vapore Portatile, 1000W, con Manico Ripiegabile e Piastra in Acciaio Inox, Voltaggio Commutabile, 20,0 x 9,2 x 11,0 cm, Blu - BA 3234 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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