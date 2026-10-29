Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi
-55%
Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi - Immagine 1 Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi - Immagine 2 Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi - Immagine 3 Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi - Immagine 4 Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi - Immagine 5

Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi

Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi costa €1.49 su Amazon.it, rispetto a €3.29 di prezzo precedente (risparmio 1.80). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 495 recensioni.

4.6/5 (495 recensioni)
€1.49 €3.29
Risparmi 55%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Dentifricio Colgate Sensation White 75ml | dentifricio sbiancante per i denti | sbiancante clinicamente testato | sbianca in 10 giorni | con micro-cristalli pulenti attivi è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 55%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

size 75 ml (Confezione da 1)
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona