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Philips Tritatutto Elettrico - 200W, con 5 Dischi Affettatutto e Grattugia (HR1388/80)

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color Multicolore
releaseDate 2014-01-01T00:00:01Z
size 31,5 cm l x 22,5 cm w x 22,5 cm h
unitCount 1

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