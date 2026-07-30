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Tristar GR2846 Bistecchiera Elettrica, 700 W, superficie di cottura M (22.5x14 cm), nero/acciaio

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color Nero /Acciaio
releaseDate 2014-01-01T00:00:01Z
size M ( 22.5x14 cm )
unitCount 1

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