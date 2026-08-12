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STANLEY STHT0-14102 Forbici Universali

STANLEY STHT0-14102 Forbici Universali costa €9.75 su Amazon.it, rispetto a €11.90 di prezzo precedente (risparmio 2.15). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.7 su 5 con 554 recensioni.

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color Argento/Nero.
releaseDate 2015-03-05T00:00:01Z
size 240 mm
unitCount 1

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