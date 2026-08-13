📋 Descrizione Prodotto

Lagostina Gioiosa Casseruola Fonda con 2 Maniglie, Acciaio Inox 18/10, Diametro Ø 18 cm, 2.3 Litri, Pentola Induzione, Gas e Forno fino a 250 °C, Finitura Lucida Esterna e Satinata Interna è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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