SONGMICS Guardaroba in Tessuto, Armadio Portatile per Camera da Letto, Appendiabiti con Copertura in Tessuto, Portabiti, 45 x 150 x 175 cm, 12 Scomparti, Struttura in Metallo, Nero LSF03H costa €36.54 su Amazon.it, rispetto a €40.99 di prezzo precedente (risparmio 4.45). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 11884 recensioni.
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