La Molisana, Mezzi Rigatoni n. 32, Pasta da Solo Grano Italiano - Trafilata al Bronzo, Ruvida e Tenace con Eccellente Tenuta in Cottura - Confezione da 500 g

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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco
releaseDate 2025-02-25T00:00:01Z
size 500 g (Confezione da 1)
unitCount 1

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